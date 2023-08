Tijd voor volgende restauratiefase: westzijde Sint-Gummaruskerk wordt opgelapt

Het is tijd voor de volgende fase van de restauratie van de Sint-Gummaruskerk in Lier. Deze keer is de westzijde van het monument aan de beurt. De gevels, daken en glas-in-loodramen maken deel uit van deze restauratiefase. Verder krijgt het interieur van de toren een oplapbeurt. De kerk staat bekend om haar glasschilderkunst uit de 15e en 16e eeuw.