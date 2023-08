Zes maanden na de treinramp in het Griekse Tempi blijven sommige vragen onbeantwoord

De passagierstrein kwam uit Athene en had 342 reizigers en 10 medewerkers van de spoorwegen aan boord. Daar waren veel studenten bij van de universiteit in Thessaloniki die terugkwamen van een weekendje carnaval vieren in Athene. De trein reed in noordelijke richting en had rond halftwaalf in Thessaloniki moeten aankomen.

De goederentrein reed in de tegenovergestelde zuidelijke richting en was vooraan geladen met plaatstaal en achteraan met containers. Beide treinen reden op hetzelfde spoor, het spoor dat voor het zuidwaartse verkeer was bedoeld, toen ze rond twintig over elf frontaal met elkaar in botsing kwamen. Dat gebeurde net voorbij een tunnel onder de snelweg, tussen Tempi en Evangelismos, ten noorden van Larisa. De botsing veroorzaakte een brand in de voorste wagons van de passagierstrein. Uiteindelijk kwamen 57 inzittenden om en raakten er 180 gewond.