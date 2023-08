"We zien u": nieuwe reeks van Lotte Vanwezemael haalt seksueel grensoverschrijdend gedrag uit de schaduw

In Hasselt praat Sara Vandeursen (sidekick en actrice in onder meer “De ideale wereld”) met jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag door bekenden. Dat is maar liefst in 3 op de 4 gevallen. Het gaat dan om een familielid, een vriend, een kennis. Een meisje getuigt over sluipend misbruik in haar sportclub, en hoe ze via een bemiddelaar in gesprek ging met de pleger. Bemiddeling helpt, zo blijkt ook een gesprek met een anonieme dader in "We zien u".