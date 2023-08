Actiegroepen gaan in beroep tegen vergunning verkavelingsproject 'Kolmenveld' in Tessenderlo

De actiegroep protesteert al jaren tegen dit verkavelingsproject: "Hierdoor zou een groot stuk natuur in het centrum verdwijnen", zegt Chris Peetermans van de actiegroep Red het Kolmenpark. "Dat zou zeker erg zijn voor de inwoners, want een bos is noodzakelijk, zeker voor de mensen die minder mobiel zijn. Maar daarnaast is het voor de natuur ook een ramp. Onlangs is de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt langsgeweest. En die hebben 5 soorten vleermuizen gedetecteerd, waaronder mogelijks de Brandts vleermuis, die heel zeldzaam is in Vlaanderen. En dat zou dan allemaal verdwijnen."