Binnenkort drie maanden verplichte wachttijd voor een maagverkleining

Het RIZIV, de instelling die de ziekteverzekering in ons land beheert, heeft beslist dat wie een maagverkleining wil, voortaan een wachttijd van drie maanden moet doorlopen. Het nieuws staat in De Tijd en is ons bevestigd. De bedoeling is dat de patiënt tijdens die wachttijd geïnformeerd wordt over de impact en de risico's van de operatie.