Bouwkraan valt om op hoeve in Bellegem, twee kinderen lichtgewond

Rond 8 uur vanmorgen is een bouwkraan omgevallen op een hoeve in Bellegem. De kraan is op de slaapkamer van de eigenaars terechtgekomen, maar zij waren op dat moment al wakker en raakten niet gewond. Hun zoontje en een nichtje dat in een kamer ernaast lagen, liepen wel verwondingen op. Zij werden geraakt door brokstukken. De kinderen zijn enkel lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

De bouwfirma Gebroeders Jonckheere is de hoeve aan het renoveren in verschillende fases. De eigenaars verblijven tijdens de werken in een stuk van de woning dat al klaar is. Hoe de kraan is kunnen omvallen, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De firma wil niet reageren.