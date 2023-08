Dodental natuurbranden in Hawaï loopt op tot 101, nog maar 4 slachtoffers geïdentificeerd

Het gaat om de dodelijkste ramp in de Hawaïaanse geschiedenis. Het is ook de dodelijkste natuurbrand in de Verenigde Staten in de afgelopen 100 jaar. De precieze oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Het lokale elektriciteitsbedrijf ligt intussen onder vuur, omdat ze de stroom niet hadden uitgeschakeld in de gebieden waar de kans op een natuurbrand groot was.