British Museum in Londen ontslaat werknemer die objecten gestolen zou hebben

Volgens de mededeling heeft het museum eerder dit jaar ontdekt dat er objecten "vermist, gestolen of beschadigd" waren. Het gaat over goud, juwelen en edelstenen uit verschillende periodes, teruggaand tot de 15e eeuw voor Christus. De objecten stonden niet tentoongesteld, maar werden bewaard in archiefkasten.

Het museum heeft het over een "heel uitzonderlijk incident". "Ik spreek voor al mijn collega's als ik zeg dat we het beschermen van onze collectie extreem ernstig nemen", aldus directeur Hartwig Fischer. Ze laten ook weten dat er juridische stappen zullen ondernomen worden tegen de persoon in kwestie en dat de zaak onderzocht wordt door de Londense politie.

Het British Museum in Londen is een van de meest bezochte musea ter wereld, met een enorme collectie aan waardevolle objecten uit de wereldgeschiedenis.