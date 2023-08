Burgemeester Mechelen laat auto in beslag nemen na overlast, bestuurder had geen rijbewijs

De 22-jarige bestuurder had geen rijbewijs en legde een positieve drugstest af. Hij reed met een huurvoertuig waarvoor de politie de dagen ervoor al verschillende overlastmeldingen had gekregen. Er was sprake van gevaarlijk rijgedrag en overdreven snelheid, onder meer in een woonwijk. De politie had de bestuurder ook al drie keer een boete gegeven, voor snelheidsovertredingen en het rijden in een autoluwe zone.