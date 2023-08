Buurt Termien in Genk start petitie: “De overlast is hier te groot”

Voor de lokale politie is het plein aan de kerk in Termien een hotspot, dat wil zeggen dat er regelmatig extra gecontroleerd wordt door anonieme voertuigen en agenten in uniform. “We nemen alle meldingen serieus”, laat korpschef Geert Verheyen van de politiezone Carma weten. “Alleen in Termien zijn er dit jaar al 120 controles geweest op overlast. Maar in de top 5 van de oproepen dit jaar over de wijk, gaat het niet over drugs wel over defecte verkeerslichten en ongelukken.”