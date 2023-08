Clubsupporters niet te spreken over de transfer van Mats Rits naar aartsrivaal Anderlecht: "Dit is verraad, Ritske de rat"

Na 5 jaar bij Club Brugge zet Mats Rits zijn carrière voort bij rivaal Anderlecht. De 30-jarige middenvelder zat in zijn laatste contractjaar bij Club Brugge en leek niet meteen uitzicht te hebben op een verlenging. De supporters van Club Brugge vinden die beslissing van Rits onaanvaardbaar. "Het voelt aan als verraad", reageert Frederik Van Eenoo, van de vzw supportersfederatie Club Brugge.

Op sociale media circuleert zijn bijnaam "Ritske de rat". "Zo wordt hij bekeken helaas. Het is echt not done", gaat Van Eenoo verder. "Als een speler een transfer maakt naar een andere ploeg zoals Zulte-Waregem, dan kan dat nog op begrip rekenen. Dat is ook een concurrent, maar niet op het vlak van supporters. Je vertrekt niet van Club Brugge naar Anderlecht en voor alle duidelijkheid ook niet naar Antwerp en Gent. Bepaalde dingen doe je gewoon niet. Als je de familie verraadt, dan word je uitgesloten en dan kom je nooit terug."