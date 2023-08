Computer reconstrueert Pink Floyd-nummer uit "hersenopnames" van luisteraars

Het is wetenschappers gelukt om een herkenbare versie van het nummer "Another brick in the wall" van Pink Floyd te reconstrueren, puur op basis van de hersenactiviteit van mensen die het nummer hadden beluisterd. "Als we nog beter worden in hersenactiviteit vertalen, kan dit in de toekomst hopelijk mensen helpen die bijvoorbeeld verlamd zijn", zegt neuroloog Sebastiaan Engelborghs.