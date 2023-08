Craeybeckxtunnel richting Antwerpen vanavond afgesloten: "Rij niet om via Mortsel"

De Craeybeckxtunnel is vanavond enkele uren dicht voor wie van de E19 komt en richting Antwerpen rijdt. Tussen 22u en 1u vannacht zijn er inspectiewerken aan de verlichting gepland. "Rij alsjeblieft niet om via de Prins Boudewijnlaan of via Mortsel", zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. "Wie dat doet, komt terecht op de Grotesteenweg in Berchem. Die is afgesloten door wegenwerken. Je kan de Ring ook niet oprijden langs dat traject."