Lekken, zwerfvuil en oude infrastructuur: Antwerpse premetro lijkt in verval, beterschap niet voor morgen

"Er is een probleem met de netheid in de premetrostations", zegt Jo Van der Herten. "Er is een problematiek van hangjongeren, drugsgebruikers en daklozen, en dat leidt tot zwerfvuil en hier en daar een onaangename urinegeur in de metrogangen."

"Wij vragen aan de mensen dat men een mentaliteitswijziging doorvoert en het openbaar domein beschouwt als zijn eigen privéterrein, waar het net hoort te zijn voor iedereen", reageert Frederik Wittock.

Volgens de vakbond hebben de problemen ook te maken met de centraliseringsoefening bij De Lijn, waardoor het niet altijd even duidelijk is wie waarvoor bevoegd is en wie instaat voor de opvolging van onderhoudskwesties.



"Wij vragen dat beslissingen weer op een lager niveau worden genomen, en daarbij moet ook de nodige financiële verantwoordelijkheid horen." Voor alle duidelijkheid: het ACV heeft het hier ook over het onderhoud van metrostations, sporen en trams. "Sowieso wordt er te weinig geïnvesteerd in het openbaar vervoer", vindt Jo Van der Herten.