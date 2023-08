De vermiste chili-arend uit Heule is 10 kilometer verder gezond teruggevonden

Twee weken geleden heeft iemand Thor, een chili-arend, vrijgelaten. Sindsdien was er geen spoor meer van de roofvogel. De eigenaars hadden een oproep geplaatst omdat Thor niet zelf voor eten kan zorgen. "Hij is het gewend om het op de hand te krijgen", reageert Virginie Lorez.

Deze ochtend kreeg ze een verlossend telefoontje. De vogel was gevonden in een hangar van Skylux in Stasegem bij Harelbeke, zo'n 10 kilometer van hun huis. "Ik ben enorm blij", reageert Virginie Lorez. "Het is echt een opluchting, want we hadden eerlijk gezegd de hoop al opgegeven. Ik denk dat hij gewoon is blijven vliegen en amper iets heeft gegeten. Hij kan gelukkig wel even verder zonder eten."