Diest vraagt met stickers aandacht voor assistentiehonden: "Moeten overal welkom zijn"

Assistentiehonden zijn honden die mensen met een beperking helpen in hun dagelijkse leven. Het meest bekende voorbeeld daarvan is een blindengeleidehond. Maar assistentiehonden worden de laatste jaren ook breder ingezet. Ze dienen tegenwoordig voor de ondersteuning van mensen met bijvoorbeeld epilepsie of een autismespectrumstoornis. Door bepaalde taken over te nemen kunnen ze de levenskwaliteit van hun baasjes aanzienlijk verbeteren.

Het is dus van belang dat mensen samen met hun assistentiehond welkom zijn op alle publieke plaatsen. "Met de stickers willen we mensen duidelijk maken dat assistentiehonden overal toegelaten zijn", vertelt schepen Pascale Vanaudenhove (Open VLD). "Dus ook in winkels waar er voedsel gekocht kan worden, want daar zien we vaak nog moeilijkheden."