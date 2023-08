59-jarige bestuurder overleden bij aanrijding met trein op overweg in Landen: treinverkeer verstoord

Op dit moment rijden de treinen tussen Landen en Leuven in Vlaams-Brabant over een spoor. Iets voor middernacht is daar op een overweg in Ezemaal, een deelgemeente van Landen, een trein gebotst op een auto die op de overweg stil stond.

Daarbij is de autobestuurder om het leven gekomen. Het gaat om een man van 59. "De trein is met volle vaart tegen de auto aangereden en heeft het voertuig een 600-tal meter meegenomen", zegt de burgemeester van Landen Gino Debroux.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, zegt Frédéric Petit van Infrabel. "We weten niet of de auto in panne is gevallen of zich heeft vastgereden. De treinbestuurder heeft een noodremming proberen uit te voeren, maar een aanrijding was niet te vermijden." De overweginstallatie functioneerde normaal, laat Infrabel nog weten. Politie en parket onderzoeken de omstandigheden van het ongeval.