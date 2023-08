“Durf erover praten”: ervaringsdeskundige Dominique Van Malder ziet nog veel schaamte en taboe rond maagverkleiningen

Van Malder zelf koos uiteindelijk voor de maagverkleining omdat hij dat extra duwtje in de rug nodig had. “Ik worstelde al sinds mijn zevende met zwaarlijvigheid, dus ik had al menig dieet afgelegd en veel gesport. Ik kon makkelijk 25 kilogram vermageren, maar ik had hulp nodig om het vol te houden. Iets waar we soms niet goed in zijn, hulp vragen.”