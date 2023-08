Bart Kaëll ruilt Zoutleeuw Zomert voor Zomerhit: "Zelfs overwogen om met de helikopter te gaan"

Een vaststelling waar het team van Kaëll zich in eerste instantie niet bij wou neerleggen. "We hebben er alles aan proberen doen om het optreden in Zoutleeuw alsnog te laten doorgaan", vertelt Kaëll. "De files richting het binnenland vermijden met een ritje op de motor bleek al snel geen goed idee. Wel was het even een optie om na het optreden in Blankenberge met de helikopter naar Zoutleeuw te vliegen. Maar blijkbaar mogen helikopters na 10 uur 's avonds niet meer vanaf een privéterrein vliegen, dus ook die vlieger ging niet op."