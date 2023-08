Na Aalst neemt ook Zemst extra veiligheidsmaatregelen voor optreden Pommelien Thijs

Overal waar Pommelien Thijs komt optreden, is het over de koppen lopen. Door haar rollen in de series #LikeMe en Knokke off, en uiteraard haar solocarrière, is de actrice en zangeres populairder dan ooit in Vlaanderen. Daarom voelen gemeentebesturen en organisatoren zich genoodzaakt om maatregelen te nemen, zeker bij gratis festivals. Vorige week nog moest het stadsbestuur van Aalst extra agenten inzetten om het optreden van Pommelien Thijs in goede banen te leiden.