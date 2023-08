Vandalen vernielen bloempotten en ornamenten op grafzerken in Oppuurs

Bevoegd schepen Yvo Van Damme (CD&V-teamkoen) ging ter plaatse met de groenambtenaar en de politie om zelf alle schade op te meten. "Er zijn geen zerken beschadigd. Het gaat vooral over bloemstukken. Maar dat is echt te betreuren. We gaan met de politie bekijken of er extra toezicht mogelijk is. Voorts bekijken we ook hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden, want het is in het verleden nog al eens gebeurd. Spijtig genoeg gebeurt het in verschillende gemeenten."