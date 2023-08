Hartverwarmend: inwoners Eppegem kopen massaal appels van zwaar autistische Tristan na oproep op sociale media

Met kruiwagen in de hand trekt de 21-jarige Tristan er elke dag op uit om oogstappels op te rapen bij de appelbomen in de tuin. Die verkoopt hij vervolgens voor een kleine cent aan de mensen in de buurt. "Voor Tristan is appeltjes rapen een jaarlijkse traditie", vertelt zijn moeder, Sandra Dewandeleer. "Hij lijdt aan een ernstige vorm van autisme, en voor hem is het appeltjes rapen een rustgevende routine. Als mensen zijn appels dan ook komen kopen, fleurt hij helemaal op."