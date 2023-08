Kontich voorlopig aan de leiding in Vlaams Kampioenschap Tegelwippen dankzij de "tegeltaxi"

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen is gestart op 21 maart. Sindsdien heeft de gemeente Kontich in totaal al 60.553 tegels gewipt. Daarmee zijn ze de voorlopige winnaar binnen hun categorie van kleine steden, maar ze zijn momenteel ook de overkoepelende winnaar van alle steden en gemeente die deelnemen. De wedstrijd loopt nog tot 31 oktober en de kans is klein dat Kontich nog wordt ingehaald. De tweede plaats is momenteel voor de gemeente Maasmechelen met 55.098 tegels. Brugge heeft in absolute aantallen het meeste tegels gewipt, maar staat lager in de rangschikking omdat er meer inwoners zijn.