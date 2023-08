Lange wachtrijen aan Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel na vierdaagse sluiting

Onlangs vielen enkele positieve signalen te noteren rond de opvang van de asielzoekers. Het aantal opvangplaatsen in Brussel was nooit zo hoog en de tentjes langs het kanaal zijn intussen al geruime tijd uit het straatbeeld verdwenen. Ook de dossierachterstand bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt mondjesmaat weggewerkt. Toch wees Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen er eerder al op dat voorzichtigheid geboden is, want het aantal asielaanvragen piekt traditiegetrouw in augustus en het najaar terwijl het opvangnetwerk erg fragiel blijft.