Man (42) rijdt in op terras in Lier: verdachte aangehouden voor poging tot doodslag

Een man van 42 uit Lier is aangehouden door de onderzoeksrechter omdat hij met zijn auto was ingereden op een terras van een Italiaans restaurant in Lier. Er vielen acht gewonden. Eén van hen raakte zwaargewond, maar is niet in levensgevaar. De verdachte moet vrijdag voor de raadkamer in Mechelen verschijnen die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.