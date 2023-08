Man die zich verschanste in huis in Moorslede had geen handgranaat bij zich, maar wel vijf andere wapens

De politie was massaal aanwezig want de man had wapens bij zich. Eerst werd gedacht dat er een handgranaat in zijn huis lag, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De man had wel vijf andere wapens bij zich die niet vergund waren. In het huis lagen ook verschillende soorten munitie. Het parket laat ook weten dat het voorval met drugs te maken heeft.