Genk wil diverser groen op bedrijfsterreinen: "Verplicht stukje groen is nu te vaak gemillimeterd gras" 

Genk wil de bestaande regel die bedrijven verplicht om 15 procent van hun terrein groen in te richten versoepelen. "In de praktijk gaat het vaak om stukjes grond met gemillimeterd gras met weinig biodiversiteit. Dat willen we tegengaan", zegt Vandeurzen.

"Als een bedrijf een deel van die ruimte liever wil gebruiken voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie, dan kan daar van afgeweken worden. Maar dan vragen we die bedrijven om zich wel in te schrijven in het landbouwbeheersplan. Ze zullen dan moeten compenseren met bijvoorbeeld een groene gevel of een groendak." Wat een bedrijf concreet zal moeten doen, wordt in elk geval apart bekeken. "Maar het is alleszins de bedoeling om meer biodiversiteit in de bedrijfstuinen te krijgen", klinkt het.