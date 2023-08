Motorrijder geflitst aan 223 kilometer per uur in Geel

De bestuurder is een man van 28 jaar. Hij verzette zich tegen de arrestatie en er werd al snel vermoed dat hij onder invloed was van drugs. Er werd een speekseltest afgenomen, waaruit bleek dat de man wel degelijk drugs had gebruikt, onder meer cocaïne. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en de motor werd in beslag genomen. De man is niet aan zijn proefstuk toe en zal voor de politierechter moeten verschijnen.