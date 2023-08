Nieuwe politie-uniformen naar voorbeeld van onder meer politiezones Antwerpen en Grens: meer geel

"Daar was toen heel wat om te doen", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. "We hebben vooral de ervaring dat mensen ons nu beter zien. Misschien heeft dat tot gevolg dat het ook meer respect afdwingt. Maar de zichtbaarheid was vooral belangrijk voor ons, zowel overdag als 's nachts. We vonden dat oranje minder zichtbaar was en zagen dat ook in andere landen geel wordt gebruikt. De veiligheid is daarmee toch verhoogd."