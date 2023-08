Genieten onder voortdurende dreiging: uitgaansleven in Kiev floreert, terwijl soldaten vechten aan het front

Want voor veel Oekraïners zijn de vele cafés en restaurants dé plaats bij uitstek om de voortdurende dreiging van de oorlog even achter zich te laten. "Het kan soms wel wat eng zijn", getuigt George, een jonge twintiger. Samen met zijn vrienden drinkt hij een biertje in een populair café in Charkiv. "Het is zomer, wij zijn studenten... We proberen ook een beetje van het leven te genieten. Dat kan soms wel zwaar zijn, want we leven erg dicht tegen de Russische grens."