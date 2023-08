Oekraïense leger boekt klein succes aan het front, maar rivierhavens blijven doel van Russische droneaanvallen

In de provincie Donetsk heeft het Oekraïense leger Oerozjaine heroverd, een klein dorpje op weg naar Marioepol. Er wordt in de regio al maanden hevig gevochten en de overwinning is een klein succes voor het Oekraïense leger. Toch blijven de Oekraïense rivierhavens het doelwit van Russische droneaanvallen.