Opnieuw rodeodriver betrapt op Heizelvlakte in Brussel

“De man haalde snelheden tot zo’n 80 km/u aan de Atomiumlaan en haalde ook andere voertuigen in. Hij liet het ook niet na om te driften met zijn wagen en knalde daarbij bijna op een tegenligger toen hij even de controle over het stuur verloor. De patrouille van onze zone kwam tussenbeide en trok het rijbewijs van de bestuurder in voor een periode van minstens 15 dagen. Ook het voertuig, een huurwagen, werd administratief in beslag genomen."