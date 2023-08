Organisatie ondertekent vredescharter van Ieper: IJzerwake mag doorgaan

De IJzerwake zorgt al eventjes voor beroering in Ieper. Dries Van Langenhove komt als gastspreker naar de nationalistische samenkomst, maar het stadsbestuur wil dat liever niet. "Juridisch kunnen we zijn komst niet meer weigeren", vertelt burgemeester Emmily Talpe. "We stellen als voorwaarde wel dat de organisatie het vredescharter ondertekent."

Het vredescharter stelt expliciet dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats heeft in Ieper. De organisatie van de IJzerwake ging daarmee akkoord, maar voegde ook een bijlage met bijkomende voorwaarden toe aan het charter. Ieper dreigde ermee om de vergunning in te trekken als die voorwaarden niet zouden worden weggehaald. Nu heeft de organisatie het charter ondertekend, zonder meer.