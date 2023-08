Oude pastorie Hoegaarden wordt tijdelijke kinderopvang, na schorsing van twee crèches

Het gedeelte van de pastorie dat gebruikt zal worden als crèche, voldoet aan de normen die het Agentschap Opgroeien oplegt. "Ook de brandweer is langs geweest voor een controle, en mits een paar kleine aanpassingen is het gebouw in orde. We kunnen alvast 18 plaatsen voorzien. De schorsing van de vorige crèche loopt tot 7 oktober, dus tot dan moeten we zeker al noodopvang voorzien. We kunnen die opvang verlengen tot 18 maanden, voor in het geval de schorsing verlengd wordt."