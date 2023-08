Rookgordijn verjaagt inbreker uit krantenwinkel in Landen

"Deze keer stak er geen geld in de kassa, dat doe ik niet meer sinds de vorige inbraak", zegt Vincent. Hij voelt zich niet meer veilig en had ook een voorgevoel. "Het is kermis in Landen en daardoor is de winkel nauwelijks zichtbaar vanop straat."

Van de dader is er voorlopig geen spoor, maar hij staat wel herkenbaar op de camerabeelden. Vincent beschrijft de dader: "Het was een blanke man, met spitse neus en een baardje. Hij zocht erg gericht, ik denk dat hij de winkel kende. Misschien is het iemand uit de buurt?"