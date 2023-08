Boze menigte moslims in Pakistan vernielt kerken en huizen van christenen na geruchten over beledigen van islam

De overgrote meerderheid van de bevolking in Pakistan is moslim, en het is ook bij wet verboden om de islam te beledigen. Op blasfemie staat zelfs de doodstraf. Die is wel nog nooit uitgevoerd, maar het gebeurt wel vaker dat moslims het recht in eigen handen nemen, en mensen gelyncht worden omdat ze het moslimgeloof oneer zouden aangedaan hebben.