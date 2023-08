Paramotor gecrasht in Pelt: piloot zwaargewond

Gisterenavond kreeg de politie rond 19.30 uur een melding dat er een paramotor was neergestort in een veld in Pelt. De politie is dan ter plaatse gegaan om de eerste vaststellingen te doen. Het ging om een piloot van 44 jaar uit Pelt. Hij werd zwaargewond, maar is niet in levensgevaar. De piloot had al heel wat vluchten uitgevoerd.