Pukkelpop is er klaar voor: veiligheid op punt, groen gras en open stages

"De tent is iets kleiner, maar er zijn wel 2 extra tenten aan toegevoegd", legt Luyten uit. "Net zoals de Backyard is de Boiler deels omgevormd tot een openluchtpodium. Al die tenten zullen wel met visuals en lichteffecten met elkaar verbonden zijn. Pukkelpop is een massa-evenement, maar met deze nieuwe opstelling hopen we de bezoekers toch een gevoel van kleinschaligheid te geven. We hopen ook dat de doorstroming op het terrein met deze aanpassing beter zal verlopen." Volgens de organisatie zal er door de nieuwe opstelling niets veranderen aan de capaciteit van de Boiler.