So far, so good: Russische maanlander Loena-25 zit in een baan om de maan

Het is de eerste keer sinds 1976 dat de Russen (toen nog als Sovjet-Unie) nog eens een ruimteschip in een baan om de maan brengen. De stap van om een baan rond de maan te komen was een heel belangrijke. Anatoli Zak, expert in Russische missies, noemt het in een gesprek met Reuters cruciaal voor dit project.