Aarschot verlicht centrum met duizenden kaarsen voor traditionele Sint-Rochusverlichting

De eeuwenoude traditie is nog steeds springlevend bij de inwoners. "Al van kinds af aan verlicht ik de woning van mijn ouders samen met mijn zus, en dat doen we nu nog steeds", vertelt Christiane Van Rompaey: "Wij vinden dat belangrijk omdat het ons doet stilstaan bij de gevolgen van ziektes. De traditie is er gekomen toen de heilige Sint-Rochus onze stad bevrijdde van de pest. Tijdens de covidpandemie hebben we gezien dat we ook nu nog gebukt kunnen gaan onder dodelijke epidemieën."