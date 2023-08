Jongeren filmen hoe ze tiener met broek op de enkels vernederen en schoppen in Sint-Truiden

Het gerecht is een onderzoek gestart naar jongeren die een tiener van 13 in Sint-Truiden belagen en vernederen. Het parket Limburg is voorlopig karig met commentaar. "Over de zaak zijn meerdere klachten ingediend bij verschillende politiezones", bevestigt Bruno Coppin.



De beelden dateren van februari dit jaar, maar komen nu pas naar boven. In het filmpje is te zien hoe de jongen op de grond knielt, met zijn broek op de enkels. De jongeren die filmen zeggen meermaals dat de tiener de grond moet kussen. Wanneer de jongen dat niet doet, wordt hij geschopt.