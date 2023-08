KU Leuven sluit inschrijvingen vroeger af en zorgt voor beter onthaal: "Iedereen moet mee zijn vanaf dag één van de lessen"

"We willen echt zoveel mogelijk studenten vanaf de eerste lesdag in de les hebben. Ik besef ook wel dat dit nieuw is, en daarom zullen we deze keer nog soepel omspringen met het nieuwe systeem", verzekert de rector. "Maar dit is wel de koers die we in de toekomst willen volgen. Een semester is met 13 weken al kort. Als we blijven toelaten dat mensen zich kunnen inschrijven tot in de derde week van het eerste semester, dan missen ze toch al een belangrijk deel van de leerstof. Dat willen we door deze nieuwe regeling voorkomen."