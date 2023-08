Na 39 jaar weer vlag van 20 m² aan kerktoren van Hasseltse banneuxwijk: officieel startschot van de Heksenfeesten   

Vandaag wordt het officiële startschot gegeven van de Heksenfeesten in de Hasseltse Banneuxwijk. "We pikken na 39 jaar een oude traditie weer op", zegt Jan Dierckx, voorzitter van Revival Heksenfeesten Banneuxwijk Hasselt. "Er wordt een grote vlag opgehangen aan de kerktoren. Die vlag is het referentiepunt voor de wijk en het officiële startschot van de Heksenfeesten. Die vinden het laatste weekend van augustus plaats. Er hangen al veel heksenvlaggen in de wijk, maar vanaf nu steken we een tandje bij."