Heel wat Georgische fans verlaten concert van The Killers nadat frontman Rusissche fan "broeder" noemt  

Tijdens het optreden van The Killers gisteren in Batumi in Georgië, was dat niet anders. Frontzanger Brandon Flowers koos een willekeurige fan en riep die op het podium. "Ik weet niet hoe jullie etiquette hier is, maar deze man is een Rus. Is het oké dat hij drumt op het podium?", vroeg hij aan het publiek wanneer hij doorhad dat de fan uit Rusland komt.