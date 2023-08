Topsporthal Gent omgebouwd tot volleybaltempel voor EK groepsfase van Yellow Tigers

Samen met Italië, Estland en Duitsland, is België dit jaar gastland voor het EK Volleybal voor vrouwen. Voor België werden de Topsporthal in Gent en Paleis 12 in Brussel uitgekozen als wedstrijdlocatie. Onze eigen Yellow Tigers werken hun groepsfase helemaal af in de Gentse Topsporthal. Daar nemen ze het van 17 tot en met 24 augustus achtereenvolgens op tegen Hongarije, Slovenië, Oekraïne, Polen en regerend wereldkampioen Servië. Als ze die fase doorstaan, gaat het naar Italië of Brussel voor de achtste of kwartfinale. De halve finale en finale worden uiteindelijk in Paleis 12 in Brussel afgewerkt.