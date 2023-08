"Vakantie geboekt": de leestips van Michèle Cuvelier, festivalreporter en presentator bij Studio Brussel 

Het eerste boek dat Cuvelier aanraadt is "Gloed" van de Hongaarse auteur Sándor Márai (1900-1989). Een bestseller die voor het eerst in 1942 verscheen. Cuvelier las het boek deze zomer zonder te weten waar het exact over ging, maar het veroverde razendsnel haar hart. Ze raadde de roman ook aan op Instagram en kreeg dit antwoord van een Studio Brussel-luisteraar: “Indrukwekkend dat je honderdvijftig pagina’s kan schrijven over twee mannen aan tafel”.

Michèle Cuvelier: "Da’s in essentie de scène waarin je je bevindt. Eén van de twee is een oude generaal, de ander zijn vriend die hij eenenveertig jaar niet zag of sprak. Geleidelijk ontvouwt zich hun historie van vriendschap, verraad, broederschap, ongeleefde liefde en gemiste kansen. Ook al bevind je je in een oud kasteel in een donker Hongaars landschap, je leest zinnen met zoveel diepte en trefzekere analyse over de menselijke psyche en relaties dat die sowieso bij je blijven resoneren."