18-jarige verdachte van overval in Ninove opgepakt in Brussel

De feiten gebeurden vorige week maandag. Het gaat om een diefstal op straat, waarbij een vrouw van 89 ongelukkig ten val kwam. Ze was even in levensgevaar, maar is intussen aan de betere hand.

De politie kon de verdachte, een man van 18 jaar, zondag arresteren in Brussel. Hij werd verhoord en op vraag van het parket is hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man aan te houden.