Voka Limburg gaat bedrijven begeleiden om productieproces te digitaliseren

De fietsenfabrikant Belgian Cycling Factory (BCF) in Beringen zet al jaren in op het digitaliseren van het productieproces en wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. "We hebben bijvoorbeeld een fietsconfigurator gebouwd waarmee je, zonder iets van een fiets te kennen, een fiets op maat kan samenstellen", zegt Gert Thora van BCF. "Als gevolg daarvan moesten we ook ons productieproces aanpassen. Daardoor kunnen we nu op de zelfde oppervlakte waar we vroeger zo'n 15.000 fietsen bouwden, nu zo'n 80.000 fietsen fabriceren."