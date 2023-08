Bomen in Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan in Lommel worden gerooid om verkeersveiligheid te verhogen

"Je zal nog steeds een 'laangevoel' hebben in beide straten, maar er zal een vrijliggend voetpad komen aan de binnenzijde en een vrijliggend fietspad aan de buitenzijde", aldus de schepen. Aan de realisatie van de Rondweg is een heel traject voorafgegaan. "We zijn gestart in 2019. We hebben een onderhandelaar aangesteld die met de omwonenden in overleg gegaan is, zodat de stad een stukje van hun grond heeft kunnen overkopen. Elke Lommelaar weet dat die straten niet verkeersveilig zijn, dus we moeten ervoor zorgen dat dat verandert."