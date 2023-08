Shanna uit Varsenare is 25.000 euro kwijt door oplichting via internet: "Het was alles wat ik had"

Shanna verloor op die manier om en bij de 25.000 euro. "Ik verwijt mezelf, ik zeg voortdurend hoe ben ik daar in kunnen lopen. Ik had het gevoel dat iets niet klopte, maar toch geloofde ik dat die medewerker van Cardstop was. Ze zijn zodanig professioneel en sluw én getraind om het vertrouwd te laten overkomen", aldus nog Shanna. "Ik heb nog een klein beetje hoop dat ik mijn geld zal terugzien omdat we er snel bij waren, maar de bank zegt dat de kans toch zeer klein is. Het was alles wat ik had."